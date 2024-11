Hamburger Linke fordert systematische Erfassung von Femiziden Stand: 25.11.2024 08:01 Uhr Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 360 Frauen und Mädchen getötet. Das teilte das Bundeskriminalamt vor ein paar Tagen mit. In Hamburg sind laut Senat in diesem Jahr bereits drei Femizide dokumentiert worden.

Die Frauen starben durch Schläge und Messerstiche, eine 36-jährige Frau sprang in Panik vor ihrem gewalttätigen Mann vom Balkon und verletzte sich tödlich. Regelmäßig fragt Cansu Özdemir von der Linksfraktion vom Senat die Zahlen zu Femiziden in Hamburg ab. Im vergangenen Jahr wurden in der Hansestadt 13 Femizide gezählt. Aus der Antwort des Senat geht außerdem hervor, dass es in diesem Jahr bereits elf Urteile zu Femiziden gab.

Özdemir: "Dahinter steckt Hass gegen Frauen"

"Es sind keine Einzelfälle", so Özdemir. Man müsse wegkommen von der Debatte, dass es sich um ein Ehedrama oder um eine Familientragödie handele. Özdemir weiter: "Wir müssen es beim Namen nennen. Es ist ein Femizid und dahinter steht Hass gegen Frauen."

Sonderabteilung Beziehungsgewalt: Rund 7.200 Verfahren

Seit langem schon fordert sie, dass Femizide in Hamburg systematisch erfasst werden. Nur so könnten Tatmotive, Maßnahmen zum Gewaltschutz oder präventive Auflagen gegen Täter zuverlässig dokumentiert werden. Die Sonderabteilung Beziehungsgewalt der Hamburger Staatsanwaltschaft hat aktuell knapp 7.200 Verfahren für dieses Jahr erfasst. Im ganzen vergangenen Jahr waren es mehr als 8.300.

Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Traditionell wird zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen über dem Hauptportal am Hamburger Rathaus eine Flagge gehisst - so auch heute. Das Antifemizidnetzwerk Hamburg hat für heute zu einer Kundgebung auf dem Alma Wartenberg-Platz aufgerufen. 2.500 Teilnehmende werden erwartet, los geht es um 16 Uhr. Weitere kleinere Veranstaltungen sind in den Stadtteilen geplant.

Hilfe für Opfer von häuslicher Gewalt Wer Opfer von Gewalt innerhalb von Beziehungen oder durch Ex-Partner geworden ist, findet hier Hilfe:



Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016 (24/7, anonym und kostenlos) Online-Beratung: www.hilfetelefon.de Hamburger Interventionsstellen: 040 380 38 380

