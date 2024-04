NDR Info auf Tour im Norden: Stellen Sie Ihre Frage per Mail

Die Nachrichtensendungen von NDR Info Fernsehen gehen vom 10. bis 14. Juni 2024 eine Woche lang auf Tour durch den Norden: Am Montag, 10. Juni, aus Greifswald, am Dienstag, 11. Juni aus Rostock, am Mittwoch, 12. Juni, aus Flensburg, am Donnerstag, 13. Juni, aus Cuxhaven und am Freitag, 14. Juni aus Emden.

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Themenvorschläge oder Ihre Fragen schicken. Bitte nutzen Sie dafür das anhängende E-Mail-Formular. Vielen Dank!

