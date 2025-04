Mögliche Gesetzesänderung: Länder für leichteren Wolfsabschuss Stand: 11.04.2025 13:26 Uhr Der Bundesrat fordert die Bundesregierung dazu auf, den Abschuss von Wölfen künftig zu erleichtern. Am Vormittag haben die Länder einen entsprechenden Antrag von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen angenommen.

Dem Entschließungsantrag nach soll die Änderung deutscher Gesetze vorbereitet werden. Dadurch soll nach der Änderung des Schutzstatus' des Wolfs auf EU-Ebene eine Grundlage geschaffen werden, um die Bestände künftig regional gezielt kontrollieren zu können. Der Europarat hatte den Schutzstatus der Tiere von "streng geschützt" auf "geschützt" abgesenkt. Die EU-Kommission hatte daraufhin ein entsprechendes Verfahren angestoßen, um den Mitgliedstaaten ein schärferes Vorgehen zu ermöglichen. Union und SPD kündigen in ihrem Koalitionsvertrag an, den Vorstoß unverzüglich in nationales Recht umzusetzen. "Wir müssen den Wolf auch in Deutschland bejagen, damit wir die Bestände gezielt klein halten", sagte Umweltexpertin der Union Anja Weisgerber (CSU). Das Tier solle ins Jagdrecht aufgenommen werden.

Weil: "Noch in diesem Jahr Nägel mit Köpfen machen"

Niedersachsen hat sich bei der heutigen Abstimmung enthalten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte nach der Abstimmung in Berlin: "Wir stellen fest, dass die Konflikte mit der ländlichen Bevölkerung durch Nutztierrisse beispielsweise einfach zu groß geworden sind." In Niedersachsen lebten an manchen Orte zu viele Wölfe, so der scheidende Ministerpräsident. Viele Menschen würden nicht verstehen, warum an einer solchen Stelle der Staat nicht so reagiere, wie er es bei anderen Tierarten auch tue, so Weil. Ein Abschuss - ohne das Tier auszurotten - müsse möglich sein. "Ich hoffe sehr, dass wir jetzt noch in diesem Jahr an dieser Stelle Nägel mit Köpfen machen können", so der Ministerpräsident.

