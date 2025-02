Hamburger Hafenstraße: Vor 30 Jahren wurden die Häuser an Besetzer verkauft

Sendung: Norddeutschland kompakt | 15.02.2025 | 14:41 Uhr | von Sebastian Ottowitz, Nicole Ahles

11 Min | Verfügbar bis 15.02.2027

Am 15. Februar 1995 wird beschlossen, die Häuser nach langjähriger Besetzung an die Bewohner zu verkaufen. Klaus von Dohnanyi erinnert sich im Interview an den Konflikt.