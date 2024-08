Fall "Immo Tommy": Das gilt es beim Immobilienkauf zu beachten Stand: 13.08.2024 12:08 Uhr Seit der Berichterstattung des NDR und vom "Spiegel" über Immobilien-Influencer "Immo Tommy" melden sich immer mehr Betroffene. Sie fühlen sich durch "Schrottimmobilien" betrogen. Wirtschaftsjournalist Tenhagen gibt Tipps.

Die Recherchen hatten aufgedeckt, dass sich viele Kunden, die über das Netzwerk von "Immo Tommy" Immobilien gekauft haben, getäuscht fühlen. Erworbene Immobilien waren zum Teil in schlechtem Zustand und total überteuert. "Ich bin erschrocken, dass das in dem Umfang stattfindet und dass es doch tatsächlich auch noch ein Problem mit der Aufklärung der Käuferinnen und Käufer gibt", sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp im Interview auf NDR Info.

"Immo Tommy": Influencer und Immobilienvermittler

Auf Social Media seien nicht unbedingt Immobilien- oder Finanz-Influencer das Problem, sondern vor allem die Geschäftsmodelle, so Tenhagen. "In dem Fall geht es ja nur bedingt um das, was 'Immo Tommy' vorher auf seinen Kanälen gesagt hat, sondern um seinen 'Zweitjob' als Immobilienvermittler mit einer Truppe, die offenbar Schrottimmobilien an Kunden vertickt und dabei auch noch Finanzierungen organisiert und ordentlich Geld verdient. Alles zulasten der Kunden."

Das Wichtigste sei, sich immer zu fragen, was das Geschäftsmodell der Influencer ist, wie sie selber Geld verdienen. "Wenn das nicht so richtig klar ist, dann würde ich die Finger davon lassen", rät Tenhagen. Und: "Versprechen, die sich zu gut an höheren, um wahr zu sein, sollte man nicht glauben."

Basics für den Immobilienkauf

In dem Interview betonte Tenhagen die wichtigsten Punkte, die es beim Immobilienkauf zu beachten gilt. Dazu gehören unter anderem:

All-inclusive-Angebote, gerade für vermietete Immobilien als Geldanlage, seien "immer nur teuer", warnt Tenhagen. Das hängt an dem inkludierten Service, der beispielsweise für die Vermietung fällig wird.

Wer eine Immobilie kauft, sollte sie in jedem Fall vorher in Begleitung eines Fachmanns oder einer Fachfrau besichtigen.

Bei einer vermieteten Immobilie sollten sich Interessierte fragen, was als Miete erzielt werden kann. Dazu sollten sie auch den Mietspiegel kennen.

Beim Kauf einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage sollten Käuferinnen und Käufer die Protokolle der Eigentümerversammlung lesen. Dadurch erfahren sie, ob zum Beispiel das Dach undicht oder der Keller feucht ist. Oder ob große Sanierungsarbeiten anstehen, die dann zu dem Preis, der für die Immobilie fällig ist, hinzukommen.

