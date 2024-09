Hochwasser an der Elbe droht: Vorbereitungen auch im Norden Stand: 13.09.2024 14:21 Uhr Starkregen in Tschechien lässt den Pegelstand der Elbe steigen, zunächst in Sachsen. Mit rund einer Woche Verzögerung könnte die Hochwasser-Welle auch Norddeutschland treffen. Wie stark, lässt sich derzeit noch nicht sagen, doch die zuständigen Behörden bereiten sich bereits vor.

von Daniel Sprenger

Von heute Abend an soll der Pegelstand der Elbe deutlich ansteigen, so die Prognosen für den Flusslauf in Sachsen. Bereits jetzt führt der Fluss dort mehr Wasser, da aus Staudämmen in Tschechien Wasser abgelassen wird, um Platz zu schaffen für die Regenmengen, die bis Sonntag herunterkommen sollen.

Laut Landeshochwasserzentrum sollen in Tschechien und Südpolen mit dem Iser- und dem Riesengebirge bis zum Montag 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter binnen 72 Stunden fallen. In den oberen Berglagen seien sogar 350 Liter, im Altvatergebirge an der Grenze zu Polen auch bis zu 400 Liter möglich.

Fließzeit bis Norddeutschland etwa eine Woche

"Die Wasserstände in der Elbe werden als Folge deutlich steigen, ein Überschreiten der Richtwasserstände der Alarmstufen im Oberlauf in Sachsen ist abzusehen", sagt Carsten Lippe, Pressesprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Und das betreffe dann auch Norddeutschland - wenn auch mit Verzögerung, da die Fließzeit einer Hochwasserwelle ab der Landesgrenze zu Tschechien bis Niedersachsen etwa sechs bis sieben Tage betrage. "Auch im niedersächsischen Teil der unteren Mittelelbe werden sich entsprechend voraussichtlich Ende der kommenden Woche deutlich steigende Wasserstände einstellen", so Lippe.

Weitere Informationen Pegelstände: So viel Wasser führen Elbe, Weser, Ems und andere Flüsse Wie ist die Hochwasserlage und wie sind die Pegelstände von Flüssen in Ihrer Region? Die aktuelle Lage im Überblick. mehr

Wetterlage erinnert an Situation vorm Elbehochwasser 2002

Der tschechische Wetterdienst warnte bereits vor einer extremen Gefahr von Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen bis Sonntag. "Die Situation, die wir erwarten, ist leider sehr ähnlich zu der Lage bei den großen Hochwassern der Jahre 1997 und 2002", warnte der tschechische Umweltminister Petr Hladik. 1997 war es zum Oderhochwasser und 2002 zum Elbehochwasser gekommen.

In Deutschland nimmt ab Überschreiten der Alarmstufe 1 an einem Vorhersagepegel die Hochwasservorhersagezentrale Elbe in Magdeburg die Arbeit auf. Sie stellt zentral für die gesamte Elbe bis nach Geesthacht Vorhersagen und Warnmeldungen zur Verfügung.

Weitere Informationen Länderübergreifendes Hochwasser-Portal Hier finden Sie Informationen zur aktuellen Hochwasser-Lage, zu amtlichen Hochwasser-Warnungen sowie zu Handlungsempfehlungen für die Bevölkerung. extern

Derzeit Niederigwasser an der Elbe

Am Freitagvormittag habe der Wasserstand der Elbe etwa am Pegel Neu Darchau bei 107 cm gelegen und somit deutlich unter Mittelwasser (242 cm), so NLWKN-Pressesprecher Lippe. Das sei für eine eventuell bevorstehende Hochwasserwelle "zunächst einmal ein günstiger Umstand, da hierdurch zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stehen". Ab einem Wasserstand von 550 cm ist das Innenministerium über die Lage zu informieren.

Lage wird "aufmerksam beobachtet"

Die verschiedenen Akteure wie zum Beispiel Deichverbände, Landkreise, NLWKN stünden aber dennoch bereits in regem Kontakt zum Thema. Mögliche Auswirkungen auf Niedersachsen und die Entwicklung würden sehr aufmerksam beobachtet. Derzeit lasse sich jedoch noch keine seriöse Einschätzung abgeben, wie stark Niedersachsen vom Hochwasser getroffen werde. Das werde sich erst ab Anfang kommender Woche abzeichnen.

Wetterlage erinnert an die "Jahrhundertflut" 2002

Vor dem Elbe-Hochwasser vor 22 Jahren hatte es im Osterzgebirge ebenfalls mehr als 300 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geregnet. Zunächst hatte sich die Flutwelle von Tschechien kommend durch Dresdens Altstadt gewälzt, ehe sie am 21. August 2002 Norddeutschland erreichte - neun Tage nach den heftigen Niederschlägen im Erzgebirge und drei Tage, nachdem für die betroffenen Landkreise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Katastrophenalarm ausgerufen worden war. Hitzacker in Niedersachsen wurde seinerzeit besonders stark von den Wassermassen getroffen. Insgesamt richtete die "Jahrhundertflut" einen Schaden von 11,6 Milliarden Euro an.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 13.09.2024 | 14:00 Uhr