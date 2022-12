Buchtipp: Zehn Frauen - Gespräche aus Hubertus-Meyer Burckhardts Podcast Stand: 15.12.2022 14:28 Uhr Zehn Frauen - das Buch zum Podcast "Frauengeschichten" von Hubertus Meyer-Burckhardt. Inspirierende Gespräche mit Christiane Woopen, Caren Miosga, Britta Steffen, Annette Humpe u.v.m.

In seinem NDR Info Podcast „Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“ spricht der Moderator mit seinen prominenten Gästinnen über ihre beeindruckenden Lebensgeschichten. Diese geben Einblicke in ihre Kindheit und Karrieren, ihre Träume, Erfahrungen und Ansichten. Hubertus Meyer-Burckhardt stellt dabei jedes Mal aufs Neue fest: Frauen sind das vielschichtigere Geschlecht, die ihren Weg mit viel Charme und Haltung gehen. Weitere Gesprächspartnerinnen in dem Buch sind: Barbara Becker, Ann-Marlene Henning, Nina Hoss, Stephanie Stumpf, Katrin Sass und Insa Thiele-Eich. Eine Sammlung unterhaltsamer und tiefgründiger Gespräche, die den Horizont erweitern und das Herz öffnen.

