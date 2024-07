Attentat auf Donald Trump

Sendung: Amerika, wir müssen reden! | 14.07.2024 | 15:30 Uhr | von Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon

Der amerikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist auf einer Wahlkampfveranstaltung nur knapp einem Mordanschlag entgangen. Der mutmaßliche Attentäter und ein Zuschauer wurden getötet. Nach den Schüssen auf den Ex-Präsidenten zeigen sich Tagesthemen Moderator Ingo Zamperoni und US-Journalistin Jiffer Bourguignon zutiefst schockiert. In dieser Sonderfolge behandelt das Ehepaar die drängendsten Fragen, die sich nach diesem Mordversuch nun stellen: Inwiefern wird dieses Attentat den Ausgang der US-Wahlen im November beeinflussen? Ist nun mit noch mehr Gewalttaten zu rechnen? Wie können die USA das überhitzte, aggressive politische Klima in ihrem Land wieder runterkühlen? Noch gibt es keine abschließenden Antworten auf all diese Fragen, aber Ingo und Jiffer liefern wichtige Einordnungen und Hintergründe, um dieses dramatische Ereignis besser verstehen zu können. Die Eheleute sind sich einig, dass dieses Attentat gravierende Folgen für den US- Wahlkampf haben wird. Auf der einen Seite steht nun das Bild eines Ex-Präsidenten, der obwohl er gerade erst knapp einem Mordanschlag entgangen ist, seine Faust in die Höhe streckt und seine Anhänger zum „Kampf“ aufruft, auf der anderen Seite ein sichtlich angeschlagener Präsident, bei dem seine Anhänger bei jedem Auftritt bangen müssen, ob Joe Biden seine Rede ohne allzu große Patzer zu Ende bringen wird.



