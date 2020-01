Stand: 09.01.2020 20:28 Uhr - NDR 90,3

Wahl-Umfrage: Grüne Freude, roter Kampfgeist

SPD 29 Prozent, Grüne 29 Prozent: Gut sechs Wochen vor der Bürgerschaftswahl liegen die beiden Hamburger Koalitionsparteien inzwischen gleichauf - das hatte eine aktuelle Umfrage des NDR am Donnerstag ergeben. Die Machtverhältnisse im Rathaus würden sich also deutlich verschieben, wenn am nächsten Sonntag Bürgerschaftswahl wäre.

Umfrage: Rot und Grün in Hamburg gleichauf Hamburg Journal - 09.01.2020 19:30 Uhr Bei einer Wahlumfrage im Auftrag des NDR liegen Rot und Grün in Hamburg gleichauf. Beide Parteien kämen bei einer Wahl am Sonntag auf 29 Prozent der Stimmen.







"Der Wahlkampf beginnt jetzt!"

Für Grünen-Parteichefin Anna Gallina rückt damit das Ziel Grün-Rot in greifbare Nähe. Immer mehr Menschen würden die Dringlichkeit beim Klimaschutz sehen und auf das grüne Original setzen. Kämpferisch zeigte sich SPD-Landesparteichefin Melanie Leonhard: "Der Wahlkampf beginnt jetzt!", erklärte sie am Donnerstag. Die SPD habe konkrete Pläne und könne sie umsetzen.

Das rot-grüne Duell gehe auf Kosten anderer Parteien, meinte CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg, dessen Partei aktuell bei 15 Prozent liegt. FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels sieht in den 7 Prozent für ihre Partei eine hervorragende Ausgangsbasis.

Linke wollen zweistellig werden

Die Linken wollen sich nicht mit den aktuell 9 Prozent zufrieden geben, sondern ein zweistelliges Ergebnis erreichen, erklärte Linken-Fraktionschefin Sabine Boeddinghaus. Von AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann hieß es, die Umfrage bestätige mit 7 Prozent für seine Partei, dass man mit den Themen Verkehr und Wohnen richtig liege.

Neben einem Bündnis von SPD und Grünen wären Dreikoalitionen mit CDU und FDP möglich, sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen.

Direktwahlfrage: Tschentscher am populärsten

Klar vorn läge die SPD, würde der Bürgermeister direkt gewählt werden: Hier ist Amtsinhaber Peter Tschentscher der Favorit der Hamburgerinnen und Hamburger, 50 Prozent würden ihm ihre Stimme geben. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Fegebank, bekäme mit 25 Prozent nur halb so viele Stimmen. Dabei findet Tschentscher bei den Anhängerinnen und Anhänger der SPD einen größeren Rückhalt (81 Prozent) als Fegebank im Lager der Grünen (59 Prozent).

Reaktionen auf die Wahlumfrage NDR 90,3 - 10.01.2020 06:00 Uhr Die Grünen haben die SPD in Hamburg eingeholt: So lautet das Ergebnis einer aktuellen NDR Umfrage. Die Parteien reagierten unterschiedlich. Anette van Koeverden berichtet.







