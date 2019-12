Stand: 18.12.2019 07:05 Uhr

Umfrage in Hamburg: "Es gibt eine echte Wahl"

Rot-Grün behält in Hamburg eine stabile Mehrheit - allerdings verschieben sich innerhalb der Koalition die Machtverhältnisse: Die Grünen haben deutlich aufgeholt und liegen fast gleichauf mit der SPD. Rund zwei Monate vor der Bürgerschaftswahl ist das ein Ergebnis einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR. Mit den aktuellen Zahlen wären auch andere Mehrheiten möglich: Die Grünen könnten mit CDU und FDP koalieren. Denn immerhin hat Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank angekündigt, Erste Bürgermeisterin werden zu wollen. Eine weitere Möglichkeit ist ein Bündnis der SPD mit CDU und FDP.

Sonntagsfrage: SPD nur knapp vor den Grünen Hamburg Journal - 17.12.2019 19:30 Uhr Wenn am Sonntag in Hamburg gewählt werden würde, bliebe die SPD zwar mit 28 Prozent der Stimmen die zweite Kraft. Doch die Grünen lägen nur zwei Prozent hinter ihnen.







1,5 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Grüne: "Amtsinhaber-Bouns" abjagen

In einem sind sich alle Parteien einig: Die Umfrage nehmen sie als Ansporn, in der Wählergunst zuzulegen. Die Landeschefin der Grünen, Anna Gallina, sagte: "Es gibt eine echte Wahl in Hamburg. Und wir wollen die Hamburgerinnen und Hamburger davon überzeugen, dass Katharina Fegebank die richtige Frau für die Zukunft dieser Stadt ist." Man wolle der SPD den "Amtsinhaber-Bonus" von Bürgermeister Peter Tschentscher abjagen.

SPD ist optimistisch

Zwar sind die Grünen mit inzwischen 26 Prozent fast so stark wie die SPD (28 Prozent) - allerdings ist ihr Spitzenkandidat deutlich beliebter, sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. "Für uns ist ganz wichtig, dass der Bürgermeister eine hohe Zustimmungsrate hat und dass sich weit über 40 Prozent auch zukünftig in Hamburg einen SPD-geführten Senat wünschen." Angesichts der hohen Zustimmungswerte für Tschentscher (56 Prozent) sei er optimistisch, sagte Kienscherf.

CDU will Weinberg bekannter machen

Aber auch CDU-Landeschef Roland Heintze sieht seine Partei bei aktuell 17 Prozent durch die NDR Umfrage bestätigt: "Für uns ist wichtig, dass wir den positiven Trend haben und nicht wie die SPD verlieren." Seine Partei sei konsequent dabei, den Spitzenkandidaten Marcus Weinberg bekannt zu machen - und das zeige auch schon erste Früchte.

FDP kämpferisch

Die FDP gibt sich kämpferisch, da sie auf 6 Prozent abgerutscht ist. Die Linke wertet die guten Werte von 11 Prozent als Zustimmung für ihre Politik. Die AfD ist stabil bei 7 Prozent und damit sicher in der Bürgerschaft. Für die repräsentative Umfrage hatte Infratest dimap im Zeitraum vom 11. bis 16. Dezember 2019 insgesamt 1.004 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Hamburg befragt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.12.2019 | 06:00 Uhr