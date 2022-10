Steigende Zahlen, aber Hamburg bleibt bei aktuellen Corona-Regeln Stand: 04.10.2022 15:44 Uhr Überall in Deutschland steigen die Corona-Zahlen - auch in Hamburg. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei über 284. Das entspricht einem Anstieg von fast 30 Prozent innerhalb einer Woche.

Hamburg will die aktuellen Corona-Einschränkungen dennoch beibehalten. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) blickt dem Herbst trotz steigender Fallzahlen gelassen entgegen. Die Hamburgerinnen und Hamburger müssten sich derzeit auf keine neuen Einschränkungen einstellen.

"Werden ansteigende Fallzahlen haben"

"Klar ist: Wir haben Herbst und die Menschen sind wieder mehr drinnen", sagte Leonhard am Dienstag. "Wir haben insgesamt Erkältungssaison, und die kommt relativ konsequent auf uns zu, wie jeder in seinem Umfeld merkt. Und deswegen werden wir ansteigende Fallzahlen haben."

In Innenräumen keine Maskenpflicht

Fortbestehen soll die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Nahverkehr. In Innenräumen bleibt die Maske allerdings weiterhin freiwillig. Vorsichtig äußerte sich Leonhardt zur Isolationspflicht für Infizierte: Hier orientiere sich Hamburg weiterhin an den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Eine Abschaffung der fünftägigen Isolationspflicht - wie es etwa Schleswig-Holstein vom Bund fordert - hält sie in dieser Situation für verfrüht.

