Mehr Corona-Tests für Hamburger Schüler Stand: 23.03.2021 19:13 Uhr Am Montag hat Hamburg mit den flächendeckenden Corona-Selbsttests an Schulen begonnen - jetzt soll die Testfrequenz schnell ausgebaut werden.

Ein großer Teil der Hamburger Schulen könne bereits in der kommenden Woche jedem Schüler und jeder Schülerin zwei Schnell-Selbsttests statt bislang einem pro Woche anbieten, teilte die Schulbehörde am Dienstag mit. Schon von diesem Mittwoch an würden 1,4 Millionen neue Schnelltests ausgeliefert, so dass sich die bereits jetzt konkret geplante Gesamtlieferung auf 1,9 Millionen belaufe.

Drei Tests für Beschäftigte

Spätestens in der Woche nach Ostern könnten dann lückenlos an allen Schulen zwei Tests pro Schüler pro Woche gemacht werden. Parallel sollen sich die Schulbeschäftigen demnach drei Mal pro Woche selbst testen können, so die Behörde.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte am Montag gesagt: "Schule kann sogar dazu beitragen, die Verbreitung der Infektion in ganz Hamburg ein Stück weit sogar einzuschränken." Zurzeit sei die Teilnahme an den wöchentlichen Tests noch freiwillig. "Mittelfristig müssen wir genau betrachten, wie viele daran teilnehmen. Und wenn es zu wenig sein werden, dann würden wir auch nicht zögern, den Test verpflichtend zu machen. Und wer ihn nicht macht, der müsste dann zu Hause bleiben. Ich glaube aber, dass wir zu solchen Mitteln im Moment noch nicht greifen müssen, weil in vielen Schulen eigentlich die Resonanz sehr gut ist. Und ich setze darauf, dass die allermeisten Schüler und Eltern dieses kostenlose Testangebot wirklich gerne wahrnehmen", sagte Rabe im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Erklärvideo und Informationsschreiben

Bei den Selbsttests muss nach Angaben der Schulbehörde ein Wattestäbchen in den vorderen Nasenbereich gesteckt werden. Anschließend werde mit einer Testflüssigkeit geprüft, ob eine Infektion vorliege. Zur sachgerechten Anwendung hat die Behörde unter anderem ein Erklärvideo mit kindgerechten Handpuppen in Auftrag gegeben und ein Informationsschreiben für Eltern und Kinder in acht Sprachen verfasst.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.03.2021 | 19:30 Uhr