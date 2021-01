Livestream: Senat stellt Umsetzung der Corona-Beschlüsse vor Stand: 20.01.2021 15:39 Uhr Der Hamburger Senat hat am Mittwoch über die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen weiteren Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns beraten. Im Anschluss stellt er seine Ergebnisse vor - NDR.de überträgt die Pressekonferenz per Livestream.

Ein Ziel sei, dass weniger Kinder Kitas und Schulen aufsuchen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstagabend nach Abschluss der Online-Konferenz der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Wie Hamburg das in der Praxis umsetzen will, soll am Nachmittag erläutert werden. Die Hamburger Kitas werden wohl wieder in die sogenannte "erweiterte Notbetreuung" wechseln, das ist schon aus den Senatsberatungen durchgesickert. Wie im ersten Lockdown dürfen dann nur noch Eltern ihre Kinder bringen, die wegen ihrer Berufe wirklich darauf angewiesen sind. Im Frühjahr war das Betreuungsangebot allerdings nicht auf systemrelevante Berufe beschränkt und auch jetzt wird es wohl noch einen Kulanz-Spielraum geben. Bei den Schulen, in denen noch besonders viele Kinder anwesend sind, soll nochmal an die Eltern appelliert werden. "Wir müssen darauf hinwirken, dass mehr Kinder zu Hause bleiben", hatte Tschentscher am Dienstagabend betont.

"Verlängerung des Lockdowns notwendig"

Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar sei trotz des in den letzten Tagen rückläufigen Infektionsgeschehens notwendig, "weil die Infektionszahlen weiterhin zu hoch sind und weil zusätzliche Risiken durch Virusmutationen zu befürchten sind", erklärte Tschentscher. Die Entscheidung sei "Ausdruck einer besonderen Vorsicht und eines besonderen Risikobewusstseins", sagte er mit Blick auf die Lage in Großbritannien und Irland. "In einer so unsicheren Lage verstehen, glaube ich, Menschen, dass man sehr vorsichtig sein muss."

Tschentscher: Beschluss zum Homeoffice am wichtigsten

Der aus seiner Sicht wichtigste Beschluss von Bund und Ländern sei der zur Arbeit im Homeoffice, "weil wir nur über eine Begrenzung der beruflichen Mobilität einen besseren Corona-Schutz erreichen", sagte Tschentscher. "Deshalb müssen die Tätigkeiten, die es erlauben, auch im Homeoffice erledigt werden." Sollte die Präsenz im Betrieb unumgänglich sein, müssten den Arbeitnehmern Schutzmasken gestellt werden. In Bussen und Bahnen und beim Einkaufen werde der Corona-Schutz ebenfalls verbessert, sagte der Bürgermeister, "indem wir eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken einführen, die - wenn sie alle tragen - einen besseren Schutz ermöglichen als die bisherigen einfachen Mund-Nase-Bedeckungen".

Lockdown wird bis 14. Februar verlängert

Bund und Länder hatten am Dienstag beschlossen, dass die zunächst bis Ende Januar befristeten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 14. Februar verlängert werden. Dazu gehört die Schließung von Restaurants, Cafés und Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs. Vom Theater über das Fitnessstudio bis hin zum Friseur bleiben zahlreiche Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Dienstleistungsbetriebe zu.

Medizinische Masken in Geschäften und im Nahverkehr

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird die Maskenpflicht verschärft. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften müssen künftig sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden. Alltagsmasken, selbst genähte Stoffmasken oder über die Nase gezogene Halstücher reichen dort also nicht mehr aus. Das Personal von Alten- und Pflegeheimen soll beim Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern immer FFP2-Masken tragen.

Arbeitgeber sollen Homeoffice anbieten

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Ist die Präsenz im Betrieb unabdingbar, sollen den Mitarbeitenden medizinische Masken zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeitszeiten sollen flexibel gestaltet werden. Die Regelung soll bis 15. März gelten.

