Leonhard stellt Öffnung von Bordellen in Aussicht

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat eine baldige Wiederzulassung der Prostitution in Bordellen in Aussicht gestellt. Sie sei "guter Dinge, dass wir in diesem Monat etwas mitteilen können. Und ich bin auch guter Dinge, dass es eine Öffnung sein wird, die wir dann mitteilen", sagte sie nach einer Senatssitzung am Dienstag. Da es sich bei der Prostitution aber um "eine sehr, sehr, sehr körpernahe Dienstleistung" handele, werde diese möglicherweise zunächst nur in genehmigten Prostitutionsstätten zugelassen. "Dafür spricht vieles, weil wir kennen die Akteure". Wichtig sei auch, dies in einem Zug mit den Nachbarländern zu machen, "damit es keine Verdrängungseffekte gibt".

Prostituierte wollen arbeiten

Prostituierte in Hamburg hatten zuvor erneut gefordert, dass die Bordelle in Hamburg schon im September wieder öffnen dürfen. Die Prostituierten verweisen darauf, dass klassische Sexarbeit in Berlin wieder zugelassen sei, und auch in Hamburg körpernahe Tätigkeiten wie Massagen und Kampfsport schon lange wieder erlaubt sind. Sie fordern eine stufenweise Öffnung von Bordellen.

Hoffnung auf Öffnung der Bordelle NDR 90,3 - 01.09.2020 06:00 Uhr Autor/in: Röhse, Susanne Hamburgs Sexarbeitende hoffen, dass die Bordelle in Hamburg ab heute wieder öffnen dürfen. Denn in Niedersachsen ist Prostitution nach der Corona-Zwangspause wieder erlaubt. Susanne Röhse berichtet.







Seit fast sechs Monaten sind die Bordelle in Hamburg geschlossen. Bordellbetreiber und Prostituierte haben ein Hygienekonzept erarbeitet und schon früher mit Demonstrationen auf ihre Lage aufmerksam gemacht.

