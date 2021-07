Leonhard: "Haben 20.000 freie Termine im Impfzentrum" Stand: 06.07.2021 20:19 Uhr 20.000 Impftermine werden ab sofort freigeschaltet, das sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstagabend im NDR Hamburg Journal.

"Alle Menschen ab 18 sind herzlich eingeladen", sagte Leonhard. AstraZeneca würde im Impfzentrum auch weiterhin angeboten, so die Senatorin. "Klar ist, die Anfrage ist ganz stark zurückgegangen". Die Menschen in Hamburg wollten die Kreuzimpfung oder nur mit mRNA-Impfstoffen geimpft werden. "Darauf sind wir eingestellt", sagte Leonhard.

Banger Blick nach Großbritannien

Die Sozialsenatorin sagte, sie hoffe, dass im August alle Menschen in Hamburg ein Impfangebot erhalten hätten. "Wir sehen jetzt aber auch in Großbritannien, dass eine hohe Impfquote nicht immer eine Garantie für ein sinkendes Infektionsgeschehen ist", so Leonhard. Wenn alle ein Impfangebot bekommen hätten, könne man "für Geimpfte bestimmte Einschränkungen nicht mehr zumuten".

Sorge wegen der Delta-Variante

Die Lage in der Stadt sei im Moment stabil, sagte Leonhard, dennoch habe man was Infektionen angehe "ein gewisses Grundrauschen". Wenn das so bleibe, könne sie sich eine Verlängerung der Öffnungszeiten für die Gastronomie vorstellen. Man müsse allerdings weiter beobachten, wie sich die Lage entwickle. Die Delta-Variante sei in der Stadt verbreitet. "Wir gehen davon aus, dass es weit über die Hälfte der Infektionen sein könnten", sagte Leonhard. Wie Menschen behandelt werden müssten, wenn sie sich mit der Delta-Variante infizierten, das könne man erst in einigen Wochen sehen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.07.2021 | 19:30 Uhr