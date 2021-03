Jetzt live: Pressekonferenz zu Corona-Maßnahmen in Hamburg Stand: 23.03.2021 12:36 Uhr Bei der heutigen Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus geht es um die Corona-Maßnahmen in der Hansestadt. NDR.de überträgt jetzt per Livestream.

Es geht unter anderem darum, wie Hamburg die Beschlüsse der jüngsten Bund-Länder-Beratungen umsetzt. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) wollen dazu Stellung nehmen. Anschließend ziehen Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) nach einem Jahr Corona-Hilfen für Unternehmen Bilanz und informieren über ein zusätzliches Hilfsangebot für den Mittelstand.

Ruhephase über Ostern verabredet

Die Regierungschefs der Bundesländer hatten sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April geeinigt. Außerdem soll es über Ostern zu einer längeren Ruhephase kommen. Es gehe darum, mit zwei zusätzlichen Ruhetagen an Gründonnerstag und Karsamstag in ganz Deutschland "fünf Tage weitestgehend Stillstand zu organisieren", sagte Bürgermeister Tschentscher nach den Beratungen in der Nacht zum Dienstag. Dem Bund-Länder-Beschluss zufolge sollen über das verlängerte Osterwochenende bis auf Lebensmittelgeschäfte am Karsamstag alle übrigen Läden und Betriebe geschlossen bleiben.

Tschentscher kündigte an, dass der Senat sorgfältig darüber beraten werde, wie die Beschlüsse in Hamburg umzusetzen sind. Bis zum Freitag soll eine neue Verordnung für die Hansestadt erarbeitet werden.

