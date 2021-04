Hamburgs Hausärzte starten mit Corona-Impfungen Stand: 06.04.2021 13:38 Uhr Die Hamburger Hausärztinnen und Hausärzte beginnen in dieser Woche mit Corona-Impfungen in ihren Praxen.

Von den 940 000 Impfdosen, die Bund und Länder erwarteten, würden schätzungsweise etwa 20.000 auf Hamburg entfallen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVHH), Walter Plassmann, am Dienstag. Wie viele der 1.200 Hamburger Hausarztpraxen sich an der Aktion beteiligen, könne er nicht sagen. "Das Impfen kehrt dahin zurück, wo es eigentlich hingehört", sagte Plassmann. Grundsätzlich sei die Impfung in den Praxen die Normalität in Deutschland.

AUDIO: Plassmann: Möglicherweise Wendepunkt (1 Min) Plassmann: Möglicherweise Wendepunkt (1 Min)

Plassmann sagte, es sei ein wichtiger Tag bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Es kann sein, dass wir irgendwann im Rückblick sagen: In der Woche, da haben wir den Schalter so umgelegt, dass wir auf die Zielgerade einschwenken konnten.

Zunächst mit Impfstoff von Biontech/Pfizer

Wegen der laufenden Auslieferung des Impfstoffs werde es nicht vor Mittwochmittag mit den Impfungen losgehen, ergänzte der Vorsitzende der Vertreterversammlung der KVHH, Dirk Heinrich. Zunächst werde in den Praxen nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer eingesetzt.

Ärzte melden sich bei Patienten

Plassberg appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, sich nicht von sich aus in den Praxen zu melden. Die Ärztinnen und Ärzte würden sich bei ihren Patientinnen und Patienten melden. Andernfalls drohten die Praxen lahmgelegt zu werden. Die Impfpriorisierung sieht vor, dass zurzeit hauptsächlich Menschen über 75 Jahren geimpft werden.

Impfzentrum setzt Betrieb fort

Das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen soll vorläufig noch weiter betrieben werden. An den Osterfeiertagen wurden dort jeweils mehr als 6.000 Menschen geimpft.Beim Impftempo liegt Hamburg mit 12,8 Prozent bei den Erst- und 5,4 Prozent bei den Zweitimpfungen im Durchschnitt der Bundesländer.

