Hamburg verschärft die Maskenpflicht Stand: 23.02.2021 13:05 Uhr Angesichts nicht sinkender Corona-Zahlen und eines steigenden Anteils von Mutations-Nachweisen will der Hamburger Senat die Maskenpflicht verschärfen.

"Die Zahlen gehen nicht weiter zurück, sondern sie nehmen sogar einen Tick zu", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag bei der Landespressekonferenz. "Und die Virus-Mutationen breiten sich aus." In Hamburg gebe es derzeit 13 bestätigte Fälle von Corona-Neuinfektionen mit einer Mutante. 311 Verdachtsfälle werden derzeit in Laboren sequenziert. "Wir rechnen damit, dass es noch viel mehr Fälle geben wird."

Maskenpflicht auf Spielplätzen, an Alster und Landungsbrücken

Vor diesem Hintergrund habe der Senat keine weiteren Lockerungsschritte beschlossen - im Gegenteil: Die Maskenpflicht soll verschärft werden in der Hansestadt. Überall dort, wo man den Mindestabstand nicht einhalten kann, also überall dort, wo es eng ist, soll man künftig eine Maske tragen: "Auf Spielplätzen soll es eine Maskenpflicht für Erwachsene geben", sagte Schweitzer. Darüber hinaus sollen auch an touristischen Plätzen grundsätzlich Masken getragen werden - also rund um die Alster, an der Elbe, den Landungsbrücken und im Stadtpark.

Verschärfung soll spätestens am Wochenende gelten

Es werde demnächst eine umfangreiche Liste geben, welche Orte in der Stadt betroffen sind. Die Rechtsverordnung werde sehr zeitnah angepasst, sagte Schweitzer, sie soll "allerspätestens" am Wochenende gelten. Es werde Schwerpunktkontrollen der Polizei geben. "Nehmen Sie die Masken mit, wenn Sie das Haus verlassen müssen", riet Schweitzer.

Blumenläden und Gartencenter bleiben zu

Die Verschärfung der Maskenpflicht sei auch eine Folge des vergangenen Wochenendes, an dem sich bei gutem Wetter vielerorts in Hamburg Menschen ohne Masken und den nötigen Abstand eingefunden hätten. Lockerungen - wie eine vielfach geforderte vorzeitige Öffnung der Blumenläden und Gartencenter - habe der rot-grüne Senat nicht beschlossen. "Das können wir nicht verantworten", sagte Schweitzer.

Inzidenz weiter gestiegen

Nach Angaben der Sozialbehörde wurden am Dienstag 161 neue Corona-Fälle registriert. Das sind 58 Fälle weniger als am Montag, aber 10 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg auf 71,4. Am Dienstag vor einer Woche hatte dieser Wert bei 67,1 gelegen.

