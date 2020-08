Stand: 30.08.2020 12:18 Uhr - NDR 90,3

Hamburg verlängert Corona-Hilfe für Künstler

Hamburg hat eine Corona-Hilfe für Künstlerinnen und Künstler verlängert. Das teilte die Kulturbehörde am Sonntag mit. Zunächst war geplant, dass nur noch bis Ende August Anträge auf die sogenannte Neustartprämie gestellt werden können. Nun ist das bis Ende dieses Jahres möglich.

Einmalig 2.000 Euro

Viele Künstlerinnen und Künstler würden zwar wieder mit ihrer Arbeit beginnen, erklärte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Gleichzeitig gebe es aber auch in den kommenden Wochen und Monate noch Einschränkungen. Deshalb geht die sogenannte Neustartprämie in die Verlängerung. Diese Corona-Hilfe beträgt pauschal 2.000 Euro und muss nicht zurückgezahlt werden. Sie soll Künstlerinnen und Künstler schnell und unbürokratisch dabei unterstützen, beruflich wieder auf die Beine zu kommen. Die Neustartprämie ist nach Angaben der Kulturbehörde nur ein Baustein - andere Hilfsangebote würden weiterlaufen oder seien in Planung.

