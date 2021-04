Hamburg ruft nun auch alle Lehrkräfte zum Impfen auf Stand: 26.04.2021 15:30 Uhr Die Hamburger Sozialbehörde ruft jetzt weitere Gruppen auf, sich zur Corona-Impfung anzumelden. Ab sofort können Beschäftigte in der Jugendhilfe sowie all diejenigen, die in Schulen arbeiten, geimpft werden.

Damit können sich nun alle Lehrerinnen und Lehrer und auch alle übrigen Beschäftigten von Stadtteilschulen, Gymnasien und den berufsbildenden Schulen einen Termin für die Corona-Impfung geben lassen. Zuvor waren nur Beschäftigte von Grund- und Sonderschulen impfberechtigt. Viele Lehrkräfte hatten daraufhin kritisiert, dass ihre Berufsgruppe unterschiedlich eingeordnet worden war. Die Bundesregierung aber war davon ausgegangen, dass jüngere Schülerinnen und Schüler Abstände schlechter einhalten können.

Impfen lassen können sich ab sofort auch Beschäftigte in der Jugendhilfe und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Polizei und Feuerwehr.

Obdachlose sollen schnell geimpft werden

Außerdem hat die Behörde am Montag obdachlose Menschen verlegen lassen, die sich im Winternotprogramm befinden. Obdachlose, die sich in Quarantäne befinden, deren Kontaktpersonen und negativ Getestete wurden räumlich voneinander getrennt. Denn sehr bald sollen auch die Impfungen obdachloser Menschen in Hamburg starten. Möglicherweise schon am Montag, in jedem Falle aber im Laufe der Woche werden 5.000 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson erwartet. Dieser ist für Obdachlose reserviert, weil mit ihm nur eine Impfung notwendig ist. Sobald der Impfstoff eingetroffen ist, sollen die negativ getesteten von ihnen sofort damit geimpft werden.

Tausende freie Impftermine

Für die laufende Woche sind noch mehrere Tausend Impftermine verfügbar, teilte die Sozialbehörde NDR 90,3 mit. Je nach weiteren Impfstoff-Lieferung würden laufend auch neue Termine zur Buchung freigegeben. Richtig Fahrt aufnehmen soll die Impfkampagne dann spätestens ab der kommenden Woche. Im Mai soll das Impfzentrum in den Messehallen mit fast 270.000 Impfdosen beliefert werden.

Probleme bei der Terminbuchung am Montagmorgen

Obwohl das Impfzentrum gut ausgelastet ist, gibt es aktuell viele freie Termine für diese Woche, bestätigte Behördensprecher Martin Helfrich NDR 90,3. Probleme gab es am Montagmorgen: Mitarbeitende der Hotline konnten wegen eines Systemfehlers keine Termine buchen. NDR 90,3-Hörer hatten sich darüber beschwert, dass sie bei der 116 117 abgewiesen worden seien. Dieser Fehler soll nun laut Helfrich inzwischen behoben worden sein.

