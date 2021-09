Hamburg: Verstöße gegen 2G-Regeln bei Kontrollen Stand: 05.09.2021 15:24 Uhr Wie akkurat hält sich die Gastronomie in Hamburg an die Corona-Regeln? Die Hamburger Polizei hat nach eigenen Angaben am Freitag und Sonnabend mehr als 80 Betriebe überprüft.

Rund die Hälfte davon hatte sich zuvor für das 2G-Modell angemeldet, bei dem nur Geimpfte und Genesene eingelasen werden dürfen. Bei vier Betrieben davon stellten die Beamtinnen und Beamten Verstöße gegen die geltenden Vorschriften fest. Bei den übrigen Lokalen wurden neun Verstöße festgestellt.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich vor allem um mangelnde Zugangskontrollen, unzureichende Kontaktdatenpflege oder Verstöße gegen die Maskenpflicht oder die Sperrstunde. Insgesamt würde sich aber die überwiegende Zahl der Gastronomiebetriebe an die Vorgaben halten. Auch am vergangenen Wochenende hatte es Kontrollen gegeben.

Mehr als 500 Anmeldungen für 2G-Option

Vor dem zweiten Wochenende, an dem die 2G-Regelung in Hamburg gilt, hatte es laut Senatskanzlei 540 Anmeldungen für die Option gegeben. Veranstaltende, Wirtinnen und Wirte können damit selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen - also auch aktuelle Tests akzeptieren.

Sperrstunde fällt weg bei 2G

In Gaststätten, in denen die 2G-Option gilt, können Tische wieder beliebig platziert werden, Masken müssen an festen Steh- und Sitzplätzen nicht mehr getragen werden und auch die Abstandspflicht entfällt. Es gibt keine Testpflicht mehr, die Sperrstunde ist aufgehoben - und es darf auch wieder getanzt werden. Wirtinnen und Wirte sind aber auch verpflichtet, beim Einlass die Gäste darauf zu kontrollieren, ob sie geimpft oder genesen sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.09.2021 | 15:00 Uhr