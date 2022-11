Corona: Zahl der Teststellen in Hamburg geht zurück Stand: 26.11.2022 08:07 Uhr Die Zahl der Corona-Teststellen in Hamburg ist in den vergangenen Monaten zurückgegangen. Aktuell gibt es laut Gesundheitsbehörde noch 226 Stellen in der Stadt.

"Zum gleichen Zeitpunkt im Juni waren es 297, im April waren es 327", sagte ein Sprecher der Behörde. Die Testverordnung des Bundes ermögliche weiterhin Tests in den erforderlichen Fällen. "Insgesamt dürfte der Bedarf aber stark zurückgegangen sein." Mittlerweile gebe es nur noch wenige Konstellationen, für die ein Test in Testzentren verpflichtend vorgeschrieben sei, so der Sprecher weiter. "Einrichtungen, in denen Tests aus Schutzgründen oder im Rahmen von Hygienekonzepten erfordert werden, bieten diese oftmals selbst an."

Neue Regeln für Corona-Tests in Kraft

Seit Freitag greifen in Deutschland neue Testregelungen, die befristet bis 28. Februar 2023 gelten. Das einst sehr breite Angebot staatlich finanzierter Tests wird damit nach einem ersten Einschnitt im Sommer nochmals eingegrenzt. Gratis soll es die sogenannten Bürgertests bei Teststellen aber weiterhin unter anderem vor Besuchen in Kliniken und Pflegeheimen geben.

Zudem müssen Hamburgerinnen und Hamburger mit positivem Corona-Selbsttest seit Sonnabend keinen offiziellen Test mehr machen lassen. Die Eindämmungsverordnung wurde entsprechend angepasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.11.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus