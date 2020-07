Stand: 31.07.2020 13:35 Uhr - NDR 90,3

Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen in Betrieb

Ob Türkei, Luxemburg oder Ukraine, Albanien oder Weißrussland: Nach einem Urlaub oder einer Reise in ein vom Robert Koch-Institut (RKI) ausgewiesenes Corona-Risikogebiet müssen Fluggäste für 14 Tage in Quarantäne. Es sei denn, sie können einen negativen Corona-Test vorweisen. Seit Freitag bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zusammen mit der Hamburger Gesundheitsbehörde direkt am Flughafen in Fuhlsbüttel eine Testmöglichkeit an. Damit wird in Hamburg ein Beschluss der Gesundheitsminister der Bundesländer aus der vergangenen Woche umgesetzt. Andere große Flughäfen wie Frankfurt oder München haben entsprechende Testzentren bereits in den vergangenen Tagen in Betrieb genommen.

Testzentrum: Drei Fragen, drei Antworten NDR 90,3 - 31.07.2020 15:00 Uhr Das DRK und die Gesundheitsbehörde bieten am Hamburger Flughafen Reiserückkehrern an, sich auf Corona testen zu lassen. Dietrich Lehmann gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.







Corona-Testzentrum im Terminal Tango

Gerade einmal zwei Tage brauchte das DRK, um das neue Corona-Testzentrum einzurichten. Es befindet sich nicht direkt im Ankunftsbereich, sondern im Terminal Tango, das sonst nur noch für Veranstaltungen genutzt wird. So soll gewährleistet werden, dass die Passagiere ausreichend Abstand zueinander halten können. 20 Mitarbeiter sind im Zwei-Schicht-System im Einsatz, und zwar von 6 bis 23 Uhr. Ankommende Fluggäste werden bei der Grenzkontrolle mit Handzetteln darüber informiert, dass sie sich vor Ort testen lassen können. Hinweisschilder führen dann zum Testzentrum.

Corona-Testzentrum am Airport NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.07.2020 08:20 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Im Hamburger Flughafen nimmt ein Corona-Testzentrum den Betrieb auf. Was müssen Urlaubsrückkehrer beachten? Karsten Sekund berichtet.







Hunderte Rückreisende aus Risiokogebieten

Der Hamburger Airport unterhält unter anderem Direktverbindungen in die Risikogebiete Türkei, Albanien oder die Ukraine. Zuletzt sind im Schnitt jeden Tag insgesamt etwa 600 Frauen, Männer und Kinder per Direktflug aus einem Risikogebiet in der Hansestadt angekommen. Dazu kommen weitere Fluggäste, die auf dem Weg nach Hamburg umgestiegen sind.

Die Tests sind für die Passagiere kostenlos, wenn sie direkt nach der Landung einen Abstrich machen lassen. Wer am Hamburger Flughafen getestet wurde, muss sich auf jeden Fall zunächst in Quarantäne begeben. Denn es dauert in der Regel voraussichtlich zwei Tage, bis die Testergebnisse vorliegen.

