Corona-Tests am Airport: Abläufe sollen verbessert werden

Nach dem Ansturm auf das Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen wollen Gesundheitsbehörde und Deutsches Rotes Kreuz nun die Abläufe verbessern. Nach Angaben eines Behördensprechers reicht die Kapazität allerdings aus.

Gesundheitsbehörde: Testkapazitäten nicht ausgeschöpft

Teilweise haben Reiserückkehrende mehr als drei Stunden in der Schlange gestanden. Einige seien auch um kurz vor Mitternacht nach Hause geschickt und auf den nächsten Tag vertröstet worden, sagte Rainer Barthel vom Deutschen Roten Kreuz. Grund hierfür seien die Arbeitsschutzregeln für die teils ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die in Schutzkleidung arbeiteten. Dennoch sei die Testkapazität noch nicht ausgeschöpft, seitdem Spanien als Risikogebiet eingestuft wurde. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, wurden von Freitagabend bis Sonntag etwa 3.300 Menschen auf das Coronavirus getestet, möglich seien mindestens 4.000.

Kontrolle der Bordkarten

Schlangen gäbe es wahrscheinlich auch in Zukunft, so Martin Helfrich von der Gesundheitsbehörde - und zwar dann, wenn mehrere Flieger aus Risikogebieten gleichzeitig ankommen. Allerdings sollen in Zukunft schon in der Schlange die Bordkarten kontrolliert werden, um zu verhindern, dass sich Reisende anstellen, die gar keinen Anspruch auf einen Test haben.

Derweil wurde am Flughafen am Montag der Probebetrieb eines neuen Corona-Testzentrums begonnen, das privat betrieben wird und sich vor allem an abfliegende Reisende richtet.

