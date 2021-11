Corona: Stufenplan für Krankenhäuser in Hamburg vorgesehen Stand: 02.11.2021 07:49 Uhr Die Corona-Lage spitzt sich auch in Hamburg deutlich zu. Die Inzidenz liegt wieder bei über 120. Auch die Krankenhäuser sind inzwischen wieder deutlich mehr belastet.

Wenn die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten weiter steigt, müsste wieder reagiert werden, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Dafür habe Hamburg einen Stufenplan vorgesehen.

Erster Schritt: Verschiebung planbarer OPs

In einem ersten Schritt müssten dann wieder planbare Operationen verschoben werden. Durch Umplanung könnten dann auch noch weitere Intensiv-Kapazitäten geschaffen werden. Sollten die Hamburger Krankenhäuser dann trotzdem an ihre Belastungsgrenzen stoßen, könnten Patientinnen und Patienten auch in benachbarte Bundesländer verlegt werden, die noch Kapazitäten haben.

AUDIO: Hamburg: Krankenhäuser durch steigende Corona-Zahlen belastet (1 Min) Hamburg: Krankenhäuser durch steigende Corona-Zahlen belastet (1 Min)

Weniger schwere Fälle durch Impffortschritt

Allerdings ist die Infektionslage ganz anders als Anfang des Jahres. Damals war der Inzidenzwert nur wenig höher als heute - es galten aber noch strenge Kontaktverbote, Einzelhandel und Schulen waren dicht. Durch den Impffortschritt gibt es jetzt aber trotz hoher Inzidenz deutlich weniger schwere Fälle.

Leonhard schließt neuen Lockdown vorerst aus

142 Covid-Patientinnen und Patienten werden aktuell in den Krankenhäusern in Hamburg behandelt - zur Hochzeit im Januar waren es noch mehr als 600. Einen neuen Lockdown schließt die Senatorin deshalb vorerst aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.11.2021 | 07:00 Uhr