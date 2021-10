Corona: Luftfilter bald in jedem Hamburger Klassenzimmer

Stand: 14.10.2021 06:40 Uhr

Mit Luftfiltern gegen Viren - dadurch soll der Unterricht an den Hamburger Schulen sicherer werden. Wenn nächste Woche die Herbstferien vorbei sind, könnte in jedem Klassenzimmer so ein Gerät stehen.