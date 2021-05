Corona-Impfung in Hamburg: Gesamte Prio-Gruppe 3 aufgerufen Stand: 31.05.2021 14:16 Uhr In Hamburg ist jetzt die ganze Prioritätsgruppe 3 zum Impfen aufgerufen. Im Impfzentrum werden dafür 30.000 Termine freigegeben.

Ab sofort sind alle über 60-Jährigen dazu berechtigt, sich um einen Impftermin zu bemühen. Auch Menschen, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten, etwa beim Katastrophenschutz, sind nun dazu aufgerufen.

Impfzentrum: Derzeit deutlich mehr Zweitimpfungen

Insgesamt bleibt der Impfstoff in Hamburg im kommenden Monat aber voraussichtlich sehr knapp. Für die neuen Termine für Erstimpfungen sind noch einmal alle Dosen zusammengekratzt worden, heißt es aus der Gesundheitsbehörde. Viel mehr sei dann im Juni nicht zu erwarten. Die zugesagten Lieferungen würden für Zweitimpfungen gebraucht. Allein gestern sind davon im Impfzentrum in den Messehallen 9.000 verabreicht worden - gegenüber 700 Erstimpfungen.

Arztpraxen: Impfstoff bleibt knapp

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVHH) klagt in ihrem Info-Brief an Ärztinnen und Ärzte, dass nicht wie versprochen mehr Impfstoff ankommt. Wegen der knappen Ressourcen könnte es sogar sein, dass in Praxen fast keine Dosen für Erstimpfungen übrig seien, heißt es in dem Brief. Wenn kommende Woche die Priorisierung ganz aufgehoben wird, könnte der Eindruck entstehen, dass jetzt alle schnell dran sind - das sei aber derzeit nicht abzusehen, so die KVHH.

AUDIO: Hamburg ruft komplette Prioritätsgruppe 3 zum Impfen auf (1 Min) Hamburg ruft komplette Prioritätsgruppe 3 zum Impfen auf (1 Min)

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.05.2021 | 14:00 Uhr