Corona: Hamburg bietet weitere Impfzentren an Stand: 28.11.2021 11:20 Uhr Die langen Schlangen könnten bald kürzer werden: Hamburg weitet die Zahl seiner Impfzentren deutlich aus. Mehr als 20 sollen es in den kommenden Wochen werden. Die Öffnungszeiten für den Dezember stehen nun fest.

Impfzentren wird es in jedem der sieben Hamburger Bezirke geben - allerdings sollte man sich unbedingt vorher informieren, ob sie schon offen sind. Am Sonntag hat die Sozialbehörde die genauen Öffnungzeiten der Impfzentren für die kommende Woche und den Dezember bekannt gegeben.

Die Impfstellen öffnen nachmittags bis abends - teils auch am Wochenende. Es gibt allerdings kein tägliches Angebot. Dafür reichen die Kapazitäten nicht, heißt es aus der Sozialbehörde. Ob und wie das Angebot dann im Januar nochmal ausgeweitet wird, ist noch in Planung.

AUDIO: Öffnungszeiten der zusätzlichen Impfzentren in Hamburg bekannt gegeben (1 Min) Öffnungszeiten der zusätzlichen Impfzentren in Hamburg bekannt gegeben (1 Min)

Einen Termin braucht man bei diesen Impfzentren nicht - allerdings muss man mit Wartezeiten rechnen, wenn man die Booster-Impfung will. Wer sich dagegen noch für eine Erst-Impfung entscheidet, wird vorgelassen.

Dies sind die zusätzlichen Impfzentren inklusive Öffnungszeiten:

Hamburg-Mitte : Impfzentrum im Bezirksamt Mitte, Caffamacherreihe 1-3 - sonntags, 11 bis 17 Uhr (nicht am 26. Dezember).

: Impfzentrum im Bezirksamt Mitte, Caffamacherreihe 1-3 - sonntags, 11 bis 17 Uhr (nicht am 26. Dezember). Hamburg-Nord : Impfzentrum im EKZ Hamburger Meile, neuer/größerer Standort - feststehende Termine (jew. 11.30 bis 18.30): 29. November bis 1. Dezember; ab dem 9. Dezember donnerstags, freitags und samstags (jew. 12 bis 18 Uhr); nicht geöffnet am 24., 25. und 31. Dezember.

: Impfzentrum im EKZ Hamburger Meile, neuer/größerer Standort - feststehende Termine (jew. 11.30 bis 18.30): 29. November bis 1. Dezember; ab dem 9. Dezember donnerstags, freitags und samstags (jew. 12 bis 18 Uhr); nicht geöffnet am 24., 25. und 31. Dezember. Wandsbek : Impfzentrum Friedrich-Ebert-Damm 160a - 28. und 29. November; ab dem 30. November dienstags, mittwochs und donnerstags (jew. 14 bis 20 Uhr).

: Impfzentrum Friedrich-Ebert-Damm 160a - 28. und 29. November; ab dem 30. November dienstags, mittwochs und donnerstags (jew. 14 bis 20 Uhr). Bergedorf : Impfzentrum Chrysanderstraße 4 - ab dem 2. Dezember donnerstags und freitags (jew. 14 bis 20 Uhr); nicht geöffnet am 24. und 31. Dezember.

: Impfzentrum Chrysanderstraße 4 - ab dem 2. Dezember donnerstags und freitags (jew. 14 bis 20 Uhr); nicht geöffnet am 24. und 31. Dezember. Harburg : Impfzentrum im EKZ Phoenix-Center - 30. November; 1. und 2. Dezember; ab.dem 6. Dezember montags, dienstags, mittwochs (jew. 12 bis 18 Uhr); nicht geöffnet am 25. Dezember.

: Impfzentrum im EKZ Phoenix-Center - 30. November; 1. und 2. Dezember; ab.dem 6. Dezember montags, dienstags, mittwochs (jew. 12 bis 18 Uhr); nicht geöffnet am 25. Dezember. Altona : Impfzentrum Kühnehöfe, Tasköprüstraße 1-3 - montags, dienstags und mittwochs (jew. 13 bis 19 Uhr).

: Impfzentrum Kühnehöfe, Tasköprüstraße 1-3 - montags, dienstags und mittwochs (jew. 13 bis 19 Uhr). Eimsbüttel: Impfzentrum Hamburg-Haus, Doormannsweg 12 - sonntags (jew. 14 bis 20 Uhr); nicht geöffnet am 26. Dezember.

Personal dringend gesucht

Die Stadt sucht für den Betrieb der Impfzentren kurzfristig Hunderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Interessierte können sich per Email an einstellungen@soziales.hamburg.de wenden.

Arztpraxen als erste Anlaufstelle empfohlen

Auch die mobilen Teams sind weiter in den Stadtteilen unterwegs. Dazu kommen mehrere Krankenhäuser, wo man sich mit Termin impfen lassen kann. Erste Anlaufstelle bleiben nach Angaben der Sozialbehörde aber die Arztpraxen. Wer nicht lange telefonieren will, kann ab jetzt auch unter der 116 117 nachfragen, welche Ärztinnen und Ärzte noch Termine in ihren Praxen anbieten. Die Kassenärztlichen Vereinigung bietet auch eine nach Stadtteilen sortierte Liste mit mehr als 100 Praxen, die Booster-Impfungen anbieten. Kurzfristig gibt es weiterhin auch die Angebote der mobilen Teams, die man online finden kann.

