Corona: Erste Drittimpfungen in Hamburger Pflegeheimen Stand: 07.09.2021 15:39 Uhr Am Dienstag haben mobile Teams in Hamburg mit Auffrischungsimpfungen in Pflegeeinrichtungen begonnen. Diese Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus sollen nun nach und nach in allen stationären Pflegeeinrichtungen angeboten werden, wie die Sozialbehörde mitteilte.

Aktuell seien 56 Bewohnerinnen und Bewohner in insgesamt fünf stationären Pflegeeinrichtungen mit dem Coronavirus infiziert. In drei Pflegeeinrichtungen gebe es mehr als zehn Fälle. Der Impfschutz lasse bei immungeschwächten, sehr alten und pflegebedürftigen Personen schneller nach. "Eine Infektion bei jüngeren Menschen verläuft weitaus weniger gefährlich als bei älteren Menschen", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Zusätzliche Maßnahmen zum Beispiel an Schulen seien zunächst nicht geplant.

Senatssprecher: Keine Überlastung des Gesundheitssystems

"Wir müssen mit höheren Inzidenzen rechnen, maßgeblich ist aber die Auslastung medizinischer Kapazitäten", betonte Schweitzer. Eine Grenze für die Hamburger Krankenhäuser, wann eine Belastung erreicht ist, gebe es noch nicht. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 90,2, in den Krankenhäusern befinden sich 49 Menschen auf Intensivstationen. "Wir halten die höhere Inzidenz aus, weil schon sehr viele Menschen geimpft sind und weil die Erkrankten nicht eine so schwere Erkrankung haben, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems droht", sagte Schweitzer.

Quarantäne-Regelung für Schulen soll schnell umgesetzt werden

Schulsenator Ties Rabe (SPD) begrüßte unterdessen die von der Gesundheitsministerkonferenz beschlossenen vereinfachten Quarantäne-Regelungen für Schulen. "Dank der jetzt gefundenen Regelungen werden künftig wesentlich weniger Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt, überdies können sie bereits nach fünf Tagen mit einem negativen Test die Quarantäne beenden", so der Senator. Laut Schweitzer sollen die neuen Quarantäne-Regelungen "unverzüglich" in Kraft treten.

