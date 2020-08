Stand: 03.08.2020 15:35 Uhr - NDR 90,3

Corona: Alkoholverbote auch am kommenden Wochenende

Auch am kommenden Wochenende wird der Verkauf von Alkohol in Hamburg verboten. Das haben die Bezirke zusammen mit den zuständigen Behörden und der Polizei am Montagnachmittag entschieden. Wie Falko Drossmann vom Bezirk Mitte NDR 90,3 sagte, gilt das Verkaufsverbot am nächsten Wochenende aber nur für zwei Nächte: Von Freitag auf Sonnabend, sowie auf Sonntag. Die Chefin vom Bezirk Altona, Stefanie von Berg, hatte sich bereits vorab für eine Verlängerung des Verbots ausgesprochen.

Jede Woche wird neu entschieden

Demnach wurde das Ziel erreicht. Die Abstandsregeln wegen des Coronavirus seien wesentlich besser eingehalten worden. Lediglich ein Kiosk in der Schanze habe gegen das Verkaufsverbot verstoßen - der wurde von der Polizei dichtgemacht. Nun solle von Woche zu Woche darüber entschieden werden, ob in bestimmten Partyvierteln Alkohol nach draußen auf die Straße verkauft werden darf oder nicht. Das hänge von den aktuellen Infektionszahlen in der Stadt ab.

Weniger Menschen am Wochenende unterwegs

Weniger Alkohol, weniger Gruppen von Feiernden und dadurch ein besserer Schutz vor dem Coronavirus: Diese Formel ist nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Behörden am Wochenende weitgehend aufgegangen. Wie schon in der Nacht zuvor waren auch in der Nacht zum Sonntag etwas weniger Feiernde auf St. Pauli, im Schanzenviertel oder in Ottensen unterwegs als in den vergangenen Wochenenden. Zwar zog das warme Sommerwetter wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen, doch die hielten sich in den Ausgehvierteln besser an die Corona-Abstandsregeln als zuletzt.

Alkohol-Verkaufsverbot: Maßnahme erfolgreich Hamburg Journal - 02.08.2020 19:30 Uhr Weniger Alkohol bedeutet weniger Menschen und damit beserer Corona-Schutz - diese simple Rechnung der Stadt scheint am Wochenende aufgegangen zu sein. Am Montag wird eine erste Bilanz gezogen.







3,5 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ein Polizeisprecher sagte, insgesamt seien beide Nächte "an den einschlägigen Corner-Örtlichkeiten unauffällig" verlaufen. Und dennoch hielten sich auch bei erhöhter Polizeipräsenz mit mehreren Einsatzwagen immer wieder einzelne Gruppen an der Straße vor dem linksautonomen Zentrum Rote Flora auf, die den Mindestabstand nicht einhielten. Einige hielten Bierdosen und Becher in der Hand, die sie offenbar selbst mitgebracht hatten. Weder an Kiosken noch an Supermärkten oder Tankstellen gab es auf dem Kiez, im Schanzenviertel oder in Ottensen Alkohol zu kaufen. Nutznießer der Alkohol-Verkaufsverbote waren viele Gastwirtinnen und Gastwirte. Denn gefeiert wurde trotzdem - allerdings weniger wild auf der Straße, stattdessen mehr in Bars, Kneipen und Cafés.

Was bringt das Alkohol-Verkaufsverbot? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.08.2020 09:45 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Was halten Feiernde, Gastronomen und Kioskbetreiber vom Alkohol-Verkaufsverbot? NDR 90,3 Reporter Karsten Sekund hat sich auf dem Kiez und in der Schanze umgehört.







3,67 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Feiernde Menschenmassen in den vergangenen Wochen

An den vergangenen Wochenenden hatten sich in St. Pauli, im Schanzenviertel und in Altona an einigen Plätzen Hunderte Menschen versammelt, oft ohne auf den Sicherheitsabstand zu achten. Daraufhin hatten die Bezirke Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Mitte am Donnerstag per Allgemeinverfügung ein Verkaufsverbot für Alkohol zum Mitnehmen erlassen. Freitag, Sonnabend und Sonntag - jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr - durften und dürfen Kneipen, Bars, Cafés, Kioske, Tankstellen und Supermärkte keinen Alkohol zum Mitnehmen verkaufen. Das mindere die Attraktivität des öffentlichen Raums für solche Zusammenkünfte und verringere so das Risiko, dass sich überhaupt große Ansammlungen bildeten, heißt es in der Allgemeinverfügung.

Fegebank verteidigt Auflagen

Videos 03:37 Hamburg Journal Fegebank: Lage hat sich etwas entspannt Hamburg Journal "Die Lage hat sich nicht verschärft": Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank bewertet die Folgen des Alkohol-Verkaufsverbots positiv. Video (03:37 min)

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) zeigte sich am Sonnabend erleichtert. Im Hamburg Journal des NDR Fernsehens sagte Fegebank, die Lage habe sich nicht verschärft, im Gegenteil. Die strikteren Auflagen seien notwendig, um die Hamburgerinnen und Hamburger in der Corona-Pandemie zu schützen. Es handle sich zwar um Einschnitte in die Freiheitsrechte, die Gesundheit sei aber das höchste Gut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.08.2020 | 16:00 Uhr