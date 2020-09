Stand: 14.09.2020 21:18 Uhr - NDR 90,3

Corona: 33 Schüler der Heinrich-Hertz-Schule infiziert

An der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude haben sich mittlerweile 33 Schülerinnen und Schüler und drei Schulbeschäftigte mit dem Corona-Virus infiziert. Bei drei Kindern fehlen die Befunde. Damit habe sich die Zahl der Corona-Fälle an der Stadtteilschule im Vergleich zur Vorwoche um zehn erhöht, sagte der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, am Montag.

Ansteckung möglicherweise in der Schule

Insgesamt seien rund 400 Schüler und 200 Schulbeschäftigte auf das Virus getestet worden. Vier der 16 betroffenen Klassen können mittlerweile wieder in die Schule kommen. Dort gilt für alle Schülerinnen und Schüler - auch im Unterricht - Maskenpflicht. Laut Auskunft des zuständigen Gesundheitsamtes Hamburg-Nord steckten sich viele Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule an. In einer Klasse deute aber vieles auf eine Infektionskette innerhalb der Schule hin, sagte Albrecht. Letzte Untersuchungsergebnisse dazu stehen noch aus.

AUDIO: Corona-Infizierte an Heinrich-Hertz-Schule (1 Min)

Elternrat kritisiert Kommunikation des Gesundheitsamts

"Wir sind besorgt, aber auch relativ gefasst", erklärte der Elternrat der Heinrich-Hertz-Schule. Doch es gibt auch Kritik: Von den Familien, deren Kinder in Quarantäne sind, seien viele spät oder noch gar nicht kontaktiert worden. Vorbildlich ist laut Elternrat dagegen die Schulleitung mit dem Corona-Ausbruch umgegangen. Die arbeite eng mit dem Gesundheitsamt zusammen und informiere auch immer schnell über die nächsten Schritte. Eine solche Transparenz sei - bei Wahrung der Persönlichkeitsrechte - unbedingt notwendig, sagt dazu die Hamburger Elternkammer. Auch die Elternkammer wünscht sich einen besseren Austausch der Gesundheitsämter mit den von Corona betroffenen Familien.

17 Klassen in Quarantäne

Insgesamt liegen aktuell 79 Infektionen an 34 Schulen in Hamburg vor, davon 69 Schüler sowie zehn Schulbeschäftigte. 17 Klassen (von rund 9.500) sowie 41 Schulbeschäftigte befinden sich in Quarantäne.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version berichteten wir von 36 infizierten Schülerinnen und Schülern, die Schulleiterin Susanne Hilbig-Rehder erklärte allerdings, bei drei als infiziert gezählten Kindern fehlten die Befunde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.09.2020 | 16:00 Uhr