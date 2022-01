Corona: 12.000 freie Impftermine bis zum Monatsende Stand: 21.01.2022 06:44 Uhr Erst-, Zweit oder Auffrischungsimpfung ohne dabei in der Schlange zu stehen - das ist jetzt in Hamburg wieder möglich, denn die Stadt hat Nachschub an Impfstoff bekommen.

Sowohl der Impfstoff von Moderna ist angekommen als auch der von Biontech, der für alle Personen unter 30 Jahren empfohlen wird. Der Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, Martin Helfrich, sagte NDR 90,3: "Bis zum Monatsende sind über 12.000 Impftermine online zu buchen." Auch für das kommende Wochenende seien noch viele Termine verfügbar - etwa die Hälfte der Termine in den städtischen Impfstellen für Sonnabend und Sonntag seien noch frei.

"Wer eine Auffrischungsimpfung erhalten möchte, kann dafür heute einen Termin buchen und morgen schon geimpft sein", so Helfrich. Man könne aber auch täglich spontan bei einer der geöffneten Impfstellen vorbeikommen.

AUDIO: Martin Helfrich "12.000 freie Termine bis Monatsende" (1 Min) Martin Helfrich "12.000 freie Termine bis Monatsende" (1 Min)

Nachfrage nach Impfungen sinkt

Die große Zahl freier Termine zeige aber auch, dass die Impfnachfrage nachlasse. Man merke, der große Ansturm sei vorbei, sagte Helfrich. "Wer bisher zurückhaltend war oder gezögert hat, um nicht in der Warteschlange stehen zu müssen, hat jetzt eine gute Chance."

Viele Impf-Aktionen in der Stadt

Immer wieder veranstaltet der Senat auch gezielte Impf-Aktionen, um den Menschen in Hamburg möglichst ohne Aufwand und ohne Termin die Impfung zu ermöglichen. So wurde beispielsweise am 1. Januar im Rathaus und in der Seemannsmission geimpft. Und auch zu den verkaufsoffenen Sonntagen gibt es immer wieder die Möglichkeit, eine Spritze gegen das Coronavirus zu bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.01.2022 | 06:30 Uhr