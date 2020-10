300 neue Corona-Fälle in Hamburg erfasst Stand: 27.10.2020 12:13 Uhr Seit Tagen werden wiederkehrend Hunderte neue Corona-Fälle gemeldet. Am Dienstag registrierte die Gesundheitsbehörde 300 Neuinfektionen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche liegt in Hamburg laut Gesundheitsbehörde jetzt bei 102,5. Damit hat sich in nur einer Woche der sogenannte Inzidenzwert mehr als verdoppelt: Am vergangenen Montag hatte Hamburg die kritische 50er-Marke überschritten, ab der ein Gebiet als Corona-Risikogebiet gilt.

Infektionswege kaum nachzuvollziehen

Nach Angaben der stellvertretenden Senatssprecherin Julia Offen ist nur in 19 Fällen bekannt, woher die Infektionen kommen. In einem Fall handele es sich um einen Reiserückkehrer, die 18 anderen Hamburger hätten sich bei privaten Zusammentreffen angesteckt. Bei den übrigen 281 Fällen "wissen wir nicht, wo sie herkommen", sagte Offen. Die Infizierten könnten sich nicht mehr erinnern, wo sie sich angesteckt haben könnten.

Die meisten Neuinfektionen träten nach wie vor bei den 20- bis 29-Jährigen auf. Allerdings verschiebe sich das Infektionsgeschehen immer weiter in Richtung älterer Menschen. Gab es in der vorletzten Woche bei den 60- bis 69-Jährigen 51 Fälle, waren es in der vergangenen Woche bereits 115. Bei den über 70-Jährigen stieg die Zahl von 77 auf 110 Fälle.

Bei den aktuellen Zahlen ist ein massiver Corona-Ausbruch in der Flüchtlingserstaufnahme in Rahlstedt offenbar noch gar nicht mitgezählt. Dort sind 70 der knapp 280 Bewohner positiv getestet worden. Sie werden jetzt an einen Quarantäne-Standort verlegt, alle anderen Bewohner müssen sich vorsorglich isolieren.

Insgesamt 12.152 Menschen infiziert

Mit den 300 am Dienstag registrierten Neuinfektionen haben sich in Hamburg seit Ausbruch der Pandemie 12.152 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können inzwischen etwa 8.500 davon als genesen angesehen werden.

140 Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

In Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 140 Patientinnen und Patienten stationär behandelt, die sich mit Corona infiziert haben. Auf Intensivstationen liegen 30 Menschen, von denen 24 aus Hamburg kommen. Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 241 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Diese Zahl ist seit dem 2. Oktober unverändert.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

