326 neue Corona-Fälle in Hamburg Stand: 02.12.2020 12:53 Uhr In Hamburg sind am Mittwoch nach Angaben der Sozialbehörde 326 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 37 weniger Neuinfektionen als vor einer Woche gemeldet worden waren. Im Vergleich zum Dienstag ist die Zahl allerdings um 37 Fälle angestiegen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche sank weiter auf 93,8. Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Sozialbehörde insgesamt 25.475 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können davon inzwischen etwa 17.400 als genesen angesehen werden.

Fast 330 Corona-Patienten in Hamburg

Wie die Sozialbehörde am Dienstagabend mitteilte, werden in 19 Hamburger Krankenhäusern gegenwärtig 329 Corona-Patientinnen und Patienten stationär behandelt, 213 von ihnen kommen aus der Hansestadt. Für 87 Patientinnen und Patienten ist eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich, davon kommen 72 aus Hamburg. Insgesamt 203 Patienten sind den Angaben zufolge im Alter von über 70 Jahren. Die Lage in den Krankenhäusern sei anspruchsvoll aber stabil, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

59 weitere Todesfälle

Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 340 Menschen in der Hansestadt an einer Covid-19-Erkrankung. Das sind 59 mehr als bei der bislang letzten Änderung dieser Zahl vor zwei Wochen, wie die Behörde am Dienstagabend bekannt gab. Die Ergebnisse der Obduktionen werden nicht tagesaktuell, sondern gebündelt gemeldet.

AUDIO: Corona: Weitere Todesfälle spät gemeldet (1 Min)

Woran liegt die starke Zunahme der Todesfälle?

Das liege daran, dass die Untersuchungen zur genauen Todesursache durch das Institut für Rechtsmedizin am UKE zeitaufwendig seien, sagte Leonhard. Dort werden alle Menschen, die mit einem positiven Corona-Befund gestorben sind, obduziert. Dabei wird dann überprüft, ob das Virus ursächlich für den Tod war. Im Gegensatz dazu zählt das Robert Koch-Institut alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Deshalb kommt das RKI am Mittwoch auf die höhere Zahl von 385 Toten in Hamburg.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.12.2020 | 12:00 Uhr