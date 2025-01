Stand: 10.01.2025 14:52 Uhr Zwei Streifenwagen kollidieren bei Verfolgungsfahrt

Bei einer Verfolgungsfahrt in Hamburg ist es in der Nacht zum Freitag auf dem Harvestehuder Weg zu einem Unfall mit zwei Streifenwagen der Polizei gekommen. Die Beamten wurden nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Streife habe ein zu schnelles Auto kontrollieren wollen, dessen Fahrer sei jedoch geflüchtet. Bei der Verfolgungsfahrt seien in einem Kreisverkehr zwei Streifenwagen kollidiert. Ein anderer Polizeiwagen habe etwa eine Stunde später das verfolgte Mietfahrzeug gefunden - ohne Fahrer.

