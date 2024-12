Stand: 07.12.2024 08:48 Uhr Zwei Jahre und drei Monate Haft für Trickbetrüger

Das Hamburger Landgericht hat zwei Trickbetrüger in einem Berufungsverfahren am Freitag zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht an, dass die Beute in Höhe von knapp 30.000 Euro eingezogen wird. Die beiden 27-Jährigen hatten sich als Polizisten ausgegeben und zwei Seniorinnen um Bargeld, Schmuck und ein Sparbuch gebracht. In erster Instanz waren die beiden Männer nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

