Zu viele Stadträder in Hamburg derzeit kaputt

Beim Fahrradverleih Stadtrad in Hamburg gibt es offenbar große technische Probleme. Nach Recherchen von NDR 90,3 können von rund 2.800 Rädern mehr als ein Drittel derzeit nicht ausgeliehen werden. Bei den meisten Rädern liegt es am Schloss. Das räumte die Deutsche Bahn als Betreiber von Stadtrad ein. Damit hält die Bahn ihren Betreibervertag mit der Stadt nicht ein. Denn der sieht vor, dass im Winter höchsten 20 Prozent der Räder ausfallen dürfen.

Verfügbarkeit macht Stadtrad erfolgreich

Martin Bill, Vize-Chef der Hamburger Grünen, ärgert sich darüber. Die Verfügbarkeit sei ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Stadtradsystems, sagte Bill. Deswegen forderte er die Bahn auf, die technischen Probleme schnell in den Griff zu bekommen, damit im Frühling wieder alle Räder zur Verfügung stünden. Die Bahn will die Schloss-Probleme nun nach eigenen Angaben mit einem Softwareupdate lösen.

Die Stadtradflotte wurde erst zu Jahresbeginn komplett erneuert. Die Bahn will an dem neuen Modell trotz der häufigen Pannen festhalten. Auch 500 zusätzliche Räder, die im Jahr 2020 kommen, sollen in dieser Version geliefert werden.

