Stand: 01.02.2024 15:50 Uhr Zoll beschlagnahmt mehr als eine halbe Tonne Kokain im Hafen

Mehr als eine halbe Tonne Kokain haben Zollbeamte im Hamburger Hafen beschlagnahmt. Zudem wurden vier Tatverdächtige festgenommen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Sie sollen daran beteiligt gewesen sein, das Rauschgift zwischen Bananen versteckt von Ecuador nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Bereits am 4. Januar kontrollierte das Hauptzollamt Hamburg den Angaben zufolge den mit Bananen beladenen Container im Hamburger Hafen. In den Kisten seien dabei 520 versteckte Kokain-Blöcke gefunden worden.

