Stand: 25.09.2020 18:19 Uhr - NDR 90,3

Ziel Modellstadt: Hamburg weiter mit Partner Bahn

Hamburg und die Deutsche Bahn wollen auch in den kommenden fünf Jahren bei der Digitalisierung des öffentlichen Nahverkehrs zusammenarbeiten. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla unterzeichneten am Freitag am Bahnhof Dammtor eine Verständigung zur Fortsetzung der 2017 vereinbarten Smart-City-Partnerschaft.

"Gesamte S-Bahn digitalisieren"

Der Bahn-Vorstand überschüttete Hamburg geradezu mit Lob. "Wir arbeiten daran, dass Hamburg seine Position als smarteste Stadt Deutschlands ausbaut", sagte Polfalla. So testet die Bahn in Hamburg erstmals den hochautomatischen Zugbetrieb mit vier S-Bahnen zwischen Berliner Tor und Bergedorf ab nächstem Monat. Pofalla will mehr: "Wir haben uns als Ziel vorgenommen, die gesamte Hamburger S-Bahn zu digitalisieren, doch die Finanzierung ist komplett ungeklärt."

AUDIO: Hamburgs Smart-City-Partnerschaft mit der Bahn (1 Min)

Hamburg will Vorreiterrolle

Hamburg wolle eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Schienenverkehrs übernehmen, sagte Tschentscher. "Mit selbstfahrenden Bahnen und Bussen, einer Vernetzung der verschiedenen Angebote und Verkehrsträger sowie neuen Dienstleistungen wird Hamburg zu einer Modellstadt der Mobilität der Zukunft." Mehrere Hundert Millionen müsse man beim Bund und der EU locker machen, damit alle S-Bahnen zuverlässiger führen. Wenn etwas in Hamburg funktioniere, sei das eine Blaupause für München, Frankfurt und Berlin.

