Stand: 24.06.2024 16:00 Uhr Zeugensuche nach rassistischem Angriff auf St. Pauli

Die Hamburger Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach einem rassistischen Angriff. Ein etwa 30 Jahre alter Mann soll am Sonnabend versucht haben, ein dreijähriges Kind von einem Treppenabsatz an der Hafenstraße im Stadtteil zu stoßen. Die Mutter des Kindes griff ein. Anschließend beleidigte der Mann laut Polizei beide rassistisch und flüchtete dann. Die Polizei bittet um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 040/ 4286-56789 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.

