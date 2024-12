Stand: 01.12.2024 08:28 Uhr Wohnungsbrand in Wandsbek bei Fördern & Wohnen

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag hat es in Wandsbek in einer Wohnung gebrannt. Laut Polizei handelt es sich um die Einrichtung von Fördern & Wohnen in der Pillauer Straße. Drei Bewohner wurden aus der Wohnung gerettet. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten sie zurück in die Unterkunft. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

