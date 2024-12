Wohnungsbau in Harburg: Wo neue Quartiere entstehen Stand: 25.12.2024 09:16 Uhr

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA hat an der Winsener Straße im Stadtteil Wilstorf eine Fläche von 15.000 Quadratmeter erworben. Mehr als 300 Wohnungen werden dort neu gebaut, dazu eine Kita sowie ein Supermarkt und weitere Gewerbeeinheiten.

Neue Wohnquartiere in Eißendorf und Neugraben-Fischbek

Aber auch an anderen Ecken des Bezirks Harburgs entstehen neue Quartiere, wie Trispel im Gespräch mit NDR 90,3 aufzählt. Auf einem ehemaligen Sportplatz in Eißendorf wird das Projekt "Lichtenauerweg" mit 200 Wohneinheiten umgesetzt. Auch diese Gebäude bieten künftig Einzelhandelsflächen, geförderten Wohnungsbau sowie eine Kita. Im Südwesten Hamburgs, in Neugraben-Fischbek, entsteht ebenfalls neuer Wohnraum. In der Bauernweide sind 200 Wohneinheiten geplant.

Fischbeker Rethen: Bauprojekt verzögert sich

Außerdem ist da noch Harburgs großes Bauprojekt, die Fischbeker Reethen, mit 2.300 Wohnungen. Das verzögere sich allerdings um mindestens ein Jahr, sagt Trispel. Grund sei ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Demnach müsse beim Vogelschutz nachgebessert werden. Denn das Neubauquartier liegt unweit des Naturschutzgebiets Moorgürtel.

Lüneburger Straße soll aufgewertet werden

Konkreter ist der Plan für die zentrale Einkaufsmeile Lüneburger Straße. Sie wird mit Mitteln in Höhe von sechs Millionen Euro aufgewertet. Dort sollen bis zum Frühjahr 2026 64 Wohneinheiten fertig sein.

