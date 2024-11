Rund sechs Millionen Euro für Harburger Innenstadt Stand: 29.11.2024 12:47 Uhr Viele Menschen in Hamburg-Harburg wünschen sich eine attraktivere Innenstadt für ihren Stadtteil. Jetzt ist klar: Rund sechs Millionen Euro sollen künftig für das Herz des Stadtteils in der Lüneburger Straße investiert werden.

Insgesamt soll Harburgs Einkaufsmeile einladender werden. Das fängt schon bei den Pflastersteinen an, die an vielen Stellen geflickt wurden und Stolperfallen darstellen. Manche Harburgerinnen und Harburger wünschen sich aber auch mehr Grün oder besseres Licht. Am Donnerstagabend luden das Bezirksamt und die Stadtplanerinnen und -planer zu einem Infoabend ins Harburger Rathaus ein. Etwas 70 Interessierte kamen, um sich anzuhören, wie es konkret weitergehen soll.

Ausschreibungsverfahren kostet 200.000 Euro

Fest steht, dass es ein Wettbewerbsverfahren geben wird. Laut Planungsbüro soll es europaweit ausgeschrieben werden, damit im Zentrum des Bezirks etwas ganz besonderes entsteht. Denn das Verfahren ist aufwendig und kostet 200.000 Euro. Aber es gehe eben um das Herzstück, die Visitenkarte Harburgs, so ein Sprecher des Planungsbüros. In einer ersten Phase sollen jetzt die Ideen von zehn Landschaftsarchitekten-Büros bewertet werden. Nach den Sommerferien 2025 soll dann feststehen, wer den Zuschlag erhält.

