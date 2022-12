Wissing für klimaneutrale Schifffahrt bis 2050

Stand: 08.12.2022 07:18 Uhr

Die Schifffahrt soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden - zu diesem Ziel hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwochabend in Hamburg bekannt. Kritik an der Klimaschutzbilanz seines Ministeriums wies er in seiner Rede beim Verband Deutscher Reeder (VDR) zurück.