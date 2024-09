Stand: 17.09.2024 16:22 Uhr Wilhelmsburg: Airbus-Tochter Satair nimmt großes Logistikzentrum in Betrieb

In Wilhelmsburg hat die Airbus-Tochtergesellschaft Satair das größte Lager des Flugzeugkonzerns in Betrieb genommen. Es ist knapp 60.000 Quadratmeter groß. Das entspricht ungefähr einer Fläche von acht Fußballfeldern. Satair beliefert Kundinnen und Kunden in der ganzen Welt mit Ersatzteilen für Flugzeuge und Helikopter. In dem neun Logistikzentrum arbeiten zunächst rund 120 Menschen. Geplant ist, die Kapazitäten weiter auszubauen. Die neue Anlage ist die zweite von Satair in Hamburg. Sie ergänzt das bestehende Service- und Logistikzentrum in Fuhlsbüttel.

