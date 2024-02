Wieder Kontrollen in der Billstraße in Hamburg

Stand: 06.02.2024 13:26 Uhr

Die Billstraße in Hamburg-Rothenburgsort steht seit einem Großbrand im vergangenen April im Fokus der Behörden. Vier Großrazzien gab es dort im vergangenen Jahr, am Dienstag rückten erneut Mitarbeitende von Polizei, Zoll, Arbeitsschutz, Feuerwehr, Bezirk, Wirtschafts- und Umweltbehörde dort an.