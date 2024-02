Doku: Gerät die Billstraße in Hamburg außer Kontrolle? Stand: 03.02.2024 07:16 Uhr Seit einem Großbrand sorgt die Billstraße in Hamburg regelmäßig für Schlagzeilen. Themen wie undurchsichtige Grundstücksbesitzverhältnisse, Schwarzarbeit und illegale Zimmervermietung stehen dabei im Fokus.

Am 9. April 2023 brach in der Billstraße im Hamburger Industriestadtteil Rothenburgsort ein verheerendes Feuer aus. Obwohl es in den vergangenen Jahren in dieser Gegend häufig zu Großbränden gekommen war, stellte dieser Brand eine der größten Herausforderungen für die Feuerwehr seit dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg dar.

Bedrohliche Parallelwelt in der Billstraße?

Die Überreste des Großbrands in der Billstraße sind auch heute noch sichtbar. Was zurückbleibt, ist eine Brandruine von enormem Ausmaß, vergleichbar mit drei Fußballfeldern. Ein neues, ungewohntes Gefühl der Bedrohung hat sich in der Stadt breitgemacht, denn das Feuer an diesem Ostersonntag lenkte die Aufmerksamkeit auf eine Straße, die in den vergangenen Jahren offenbar zu wenig Beachtung fand. Ist hier, in unmittelbarer Nähe zur Hamburger Innenstadt, eine gefährliche Parallelwelt entstanden?

Taskforce will die Zustände in der Billstraße unter Kontrolle

Journalistinnen und Journalisten gehen dieser Frage nach und drehen über mehrere Wochen hinweg in der Billstraße. Ihr Ziel ist es, in ihrer Recherche möglichst viele Blickwinkel zu beleuchten: die der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Industriellen, ebenso die Perspektiven von Polizei und Stadt.

Mit einer eigens eingerichteten Taskforce möchte Hamburg nun die Zustände in der Straße unter Kontrolle bringen und die Gegend zu einem Ort für rechtschaffende Industrie transformieren. Der Beitrag gewährt exklusive Einblicke in umfangreiche koordinierte Razzien und Maßnahmen zur Beendigung illegaler Beherbergungen.

