Hamburg: Feuerwehr löscht brennende Autos in der Billstraße Stand: 08.10.2023 09:05 Uhr In der Billstraße in Rothenburgsort haben am späten Sonntagabend mehrere Pkw gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften an.

Laut Angaben der Feuerwehr ist ein Pkw total ausgebrannt, acht weitere wurden schwer beschädigt. Das Gelände teilen sich offenbar mehrere Autohäuser.

Weil es in der Billstraße in der Vergangenheit mehrere Großbrände gab, war die Feuerwehr gleich mit 40 Einsatzkräften und zwei Löschzügen ausgerückt. Die Brandursache ist noch unklar.

Mehrfach Kontrollen nach Großbrand

Am Ostersonntag hatten in der Billstraße mehrere Lagerhallen in Flammen gestanden. Seitdem fanden auf verschiedenen Grundstücken in der Billstraße mehrfach amtliche Kontrollen zum Brand- und Arbeitsschutz statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.10.2023 | 08:00 Uhr