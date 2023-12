Großkontrollen: Taskforce Billstraße zieht Bilanz Stand: 14.12.2023 17:07 Uhr Die Billstraße im Stadtteil Rothenburgsort ist seit einem Großbrand am Ostersonntag dieses Jahres verstärkt im Fokus der Hamburger Behörden. Als Reaktion hat der Bezirk Hamburg-Mitte eine Taskforce Billstraße ins Leben gerufen, um dort aufzuräumen. Am Donnerstag wurden Zwischenergebnisse vorgestellt.

Seit dem Großbrand im April hat die Tasforce Billstraße vier sogenannte Verbundeinsätze durchgeführt. Razzien mit bis zu zwölf beteiligten Behörden. Dabei wurden insgesamt 69 Betriebe auf 28 Grundstücken kontrolliert. Bei fast jedem der Betriebe fanden die Behörden zum Teil eklatante Missstände und Sicherheitsmängel. Dabei ging es häufig um fehlenden Brandschutz und die unsachgemäße Lagerung von Schrott. 48 Betriebe wurden angewiesen wieder für Ordnung zu sorgen. Außerdem wurden 14 Strafverfahren eingeleitet, weil Kühlschränke mit giftiger Kühlflüssigkeit falsch aufbewahrt wurden.

17 illegale Unterkünfte entdeckt

Die Behörden entdeckten außerdem 17 illegale Beherbergungsstätten. Überwiegend waren dort Arbeiter aus Osteuropa untergebracht. Die Zustände seien mitunter gefährlich gewesen, sagte der Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD). Die Unterkünfte wurden geschlossen.

Kontrollen sollen auch 2024 fortgesetzt werden

Zum Teil sind in der Billstraße auf einem Grundstück gleich mehrere Betriebe tätig. Untervermietungen erschweren die Arbeit der Kontrollbehörden. Aber die Arbeit der Taskforce trägt erste Früchte. Einige Grundstückseigentümer haben ihren Mietern schon gekündigt. In Zukunft sollen die Billstraße wieder zu einem klassischen Industriegebiet werden - mit sicheren und ordnungsgemäßen Zuständen. Um das durchzusetzen, will der Bezirk auch im kommenden Jahr intensiv kontrollieren. Ein weiteres Instrument ist ein Vorkaufsrecht für Grundstücke im östlichen Teil der Billstraße, das der Senat Ende November beschlossen hat.

Billstraße seit Großbrand im Fokus

Die Billstraße steht seit einem Großbrand im April im Fokus des Bezirksamtes. Dort waren mehrere Fahrzeuge, Waschmaschinen und anderes Lagergut in Flammen aufgegangen und das Feuer hatte auf einen Komplex von Lagerhallen übergegriffen. Die Feuerwehr war mit den Löscharbeiten tagelang beschäftigt.

