Wie soll die Zukunft der B73 im Süden Hamburgs aussehen?

Stand: 27.02.2024 07:26 Uhr

Laut und hässlich: So beschreiben einige Harburgerinnen und Harburger die B73. Die Bundesstraße ist eine der wichtigsten Magistralen im Süden Hamburgs. Am Montagabend hat der Bezirk Harburg mit Bewohnerinnen und Bewohnern darüber gesprochen, wie sie in Zukunft aussehen soll.